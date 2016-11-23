Росія готує запит на видачу затриманого в Україні екс-голови російського банку "Траст"

Генеральна прокуратура Росії знає про затримання в Києві оголошеного в міжнародний розшук колишнього керівника банку "Траст" Іллі Юрова і готує запит про його видачу. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу російського наглядового відомства.

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"До генеральної прокуратури Росії з НЦБ Інтерполу України надійшло повідомлення про затримання в аеропорту «Бориспіль» одного з керівників банку" Траст"Іллі Юрова", - повідомили в прес-службі.

"Генеральна прокуратура Росії в даний час готує матеріали для запиту про видачу Юрова в Росію", - додали в наглядовому відомстві.

Нагадаємо, українські прикордонники затримали в аеропорту "Бориспіль" колишнього голову ради директорів російського ВАТ "Національний банк "Траст" Іллю Юрова.

Він перебував у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу за запитом Росії.

Затримання Юрова, яке відбулося 20 листопада, підтвердив журналістам помічник керівника Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

За його словами, Юров був переданий МВС України. Банк "Траст" з 22 грудня 2014 року проходить процедуру санації. У лютому цього року "Траст" подав до лондонського суду позов до Юрова, Бєляєва та Фетісова про відшкодування шкоди в розмірі 830 млн доларів. Високий суд Лондона в результаті заморозив активи колишніх власників банку. Юров намагався оскаржити це рішення, але суд відмовив йому. Сам Юров заперечує провину. Він наполягає на тому, що звітність банку була достовірною.