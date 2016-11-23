В аеропорту "Бориспіль" затриманий екс-голова російського банку "Траст"

Він перебував у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу за запитом Росії, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Затримання Юрова, яке відбулося 20 листопада, підтвердив журналістам помічник керівника Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

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За його словами, Юров був переданий МВС України.

Банк "Траст" з 22 грудня 2014 року проходить процедуру санації. У лютому цього року "Траст" подав до лондонського суду позов до Юрову, Бєляєву та Фетісову про відшкодування шкоди в розмірі 830 млн доларів. Високий суд Лондона в результаті заморозив активи колишніх власників банку. Юров намагався оскаржити це рішення, але суд відмовив йому.

Сам Юров заперечує провину. Він наполягає на тому, що звітність банку була достовірною.