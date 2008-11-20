Янукович по приїзді з Москви збере свій уряд

18:10, 20 листопада 2008
Політика
1078 0

... але не цього тижня, як оголошували

Під головуванням лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА відбудеться засідання опозиційного уряду (вул. Грушевського 18/2, кімн. 11). Спершу датою засідання було оголошене 21 листопада, але пізніше захід перенесли на наступний тиждень.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Партії регіонів.

У рамках засідання передбачаються брифінги міністрів опозиційного уряду для представників ЗМІ.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter