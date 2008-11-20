Янукович по приїзді з Москви збере свій уряд
18:10, 20 листопада 2008Політика
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... але не цього тижня, як оголошували
Під головуванням лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА відбудеться засідання опозиційного уряду (вул. Грушевського 18/2, кімн. 11). Спершу датою засідання було оголошене 21 листопада, але пізніше захід перенесли на наступний тиждень.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Партії регіонів.
У рамках засідання передбачаються брифінги міністрів опозиційного уряду для представників ЗМІ.
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