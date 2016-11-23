На завтрашньому саміті Україна-ЄС буде підписано низку угод – речник Єврокомісії

Про це у середу в Брюсселі напередодні саміту повідомив речник Європейської Комісії Маргарітіс Шінас, передає власний кореспондент УНІАН.

«На завтрашньому саміті буде підписано низку угод - у сфері енергетики, боротьби з корупцією, співробітництва з Європолом та щодо подальшої підтримки ЄС Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. На додаток, також буде проголошена програма щодо підтримки реформи державного управління і верховенства права», - сказав речник.

За його словами, також на порядку денному, серед інших, будуть «питання безпеки та ті, які пов’язані з конфліктом».

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«ЄС повторить свою підтримку незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України», - озвучив позицію ЄС речник Єврокомісії.

Шінас нагадав, що ЄС на завтрашньому саміті будуть представляти президент Європейської Ради Дональд Туск, президент ЄК Жан-Клод Юнкер.

«Президент Шульц (президент Європейського парламенту) також приєднається до лідерів до початку саміту. Високий представник Федеріка Могеріні, як і віце-президенти Шевчович та Домбровскіс, комісари Хан та Мальмстрьом також будуть брати участь в пленарному робочому ланчі», - деталізував він.