Геращенко: бойовики вимагають звільнити вже понад 700 осіб

"Українська сторона зробила конкретну пропозицію для звільнення кількох важкохворих і літніх людей, зокрема, релігієзнавця і історика І. Козловського, в нього значно погіршилося здоров'я", - заявила Геращенко.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"На жаль, отримали категоричну відмову від представників ОРДЛО. Так само поки що немає компромісу щодо наших пропозицій щодо звільнення 57 інших заручників, утримання яких підтвердили ОРДЛО. Вони вимагають звільнити більше 700 людей (з кожним засіданням дедалі більше), якій здійснили злочини проти України, в тому числі важкі (в цьому списку є вбивці і ті, хто не має жодного відношення до конфлікту на Донбасі, натомість причетні до терактів в Одесі чи Харкові)", - зазначила вона.

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Також Геращенко наголосила, що українська сторона на переговорах у Мінську не втрачає надії знайти компроміс у питанні звільнення заручників. Зокрема, вона заявила: "Не опускаємо руки, працюємо не лише під час роботи мінських груп, але й між засіданнями. Робимо все, щоб були хороші новини для родин заручників".

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня бойовики визнали, що в списку зі 600 осіб, яких вони вимагають від української влади амністувати, є чимало тих, хто не має відношення до конфлікту на Донбасі.

Зокрема, вони заявили, що вимагають звільнити осіб, затриманих українськими правоохоронними органами навесні 2014 року в Одесі і Харкові.

За словами радника голови СБУ Юрія Тандіта, Служба безпеки встановлює правовий статус осіб, яких бойовики вимагають звільнити після передачі нового списку для обміну на українських заручників.