Штайнмаєр та Еро пропонують провести наступну зустріч у "нормандському форматі" у Мінську

Про це повідомляє офіційний Twitter Міністерства закордонних справ Німеччини.

"Міністр закордонних справ Штайнмаєр у парламенті: Жан-Марк Еро і я запропонували нашим колегам з України та Росії зустрітися наступного тижня у Мінську", - йдеться у повідомленні.

При цьому він зробив наголос на потребі здійснення реальних внесків для полегшення напруженості на сході України.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні міністр закордонних справ України Павло Клімкін після засідання уряду заявив, що можлива дата зустрічі глав МЗС в "нормандському форматі" для обговорення "дорожньої карти" з реалізації Мінських домовленостей - 29 листопада.