Розведення сил біля Станиці Луганської не відбувається через регулярні обстріли окупантів – Генштаб

Про це начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України генерал армії Віктор Муженко заявив під час робочої зустрічі з радниками стратегічного рівня від Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Канади та Литовської Республіки, що відбулась 8 листопада, повідомляє Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України.

«На жаль, з огляду на регулярні порушення російсько-окупаційними військами «режиму тиші» ми так і не змогли перейти до практичного етапу розведення військ в районі населеного пункту Станиця Луганська», — зазначив Муженко.

Він поінформував радників про ситуацію в районі проведення АТО та відповів на питання щодо перспектив реалізації домовленостей про відведення військ на попередньо визначених ділянках.

Сторони обговорили пріоритетні напрямки реформування Збройних сил України та практичні аспекти залучення дорадчої допомоги. Зокрема, радник від США генерал Джон Абізейд зазначив, що головною метою дорадчої роботи є підвищення боєздатності українського війська.

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«Головною метою групи радників стратегічного рівня є сприяння реформуванню українського війська таким чином, щоб ні на хвилину не ослабити його боєздатність», — наголосив американський генерал.

Крім того, іноземні радники дали високу оцінку зусиллям військового керівництва з підвищення ефективності управління військами та нарощування оперативних спроможностей військових частин та з’єднань.

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Як повідомляв УНІАН, 21 вересня в Мінську було підписано Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі про розведення сил і засобів на лінії розмежування. Документом передбачено розведення сил і засобів у Золотому, Петрівському і Станиці Луганській.

1 жовтня розведення сил відбулося в Золотому, 7 жовтня – у Петрівському. На 9 жовтня було заплановане відведення сил поблизу Станиці Луганської, проте через обстріли з боку російсько-терористичних військ Збройні сили України перенесли терміни відведення сил поблизу Станиці Луганської.