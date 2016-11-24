У Брюсселі сьогодні стартує саміт Україна-ЄС (відео)

Як передає власний кореспондент УНІАН, вже констатується, що зона вільної торгівлі створила нові економічні можливості для бізнесу з обох сторін та показала позитивний економічний ефект. За цей час український експорт до ЄС збільшився на 5%.

Для обох сторін саміт буде можливістю знову підтвердити важливість партнерства на основі цінностей, які вони поділяють – верховенство права, права людини, демократія. Лідери будуть обговорювати процес українських реформ та виконання Угоди про асоціацію. В цьому контексті ЄС визнає значний прогрес, якого досягла Україна.

Зокрема, вважається, що започаткування систем електронного декларування та державних закупок є найбільш далекосяжними системами свого роду, яких немає навіть у багатьох країнах-членах ЄС.

На саміті ЄС буде заохочуватися продовження політичних та економічних реформ, їх швидке та стабільне виконання. Лідери ЄС також нагадають про успішні зусилля, зроблені Україною на виконання Плану дій з лібералізації візового режиму і привітають той факт, що Рада ЄС на рівні Комітету постійних представників 17 листопада погодила позицію на переговори щодо безвізового режим, які розпочнуться відразу після того, як буде досягнуто домовленостей щодо механізму тимчасового припинення безвізу.

Саміт також дозволить продовжити надання пакету допомоги, який був започаткований у 2014, що складе 300 млн євро, які будуть виділені на прозоре управління з особливою увагою на боротьбу з корупцією, верховенство права, децентралізацію.

ЄС також привітає зусилля, спрямовані на проведення реформ у сфері енергетики. Крім того, лідери обговорять перспективи зимового пакету щодо газу на 2017 рік. ЄС заявив про свою готовність продовжувати бути посередником у дискусії щодо енергетичної безпеки між Україною та Росією. Саміт підтвердить роль України як стратегічної газової транзитної країни та важливість безперервного постачання газу до країн Європи цієї зими. Очікується, що буде підписаний Меморандум про порозуміння щодо стратегічного партнерства у сфері енергетики.

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Крім того, будуть підписані Угода про співробітництво між Україною та Європолом та Угода про фінансування заходу «Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні».

Саміт надасть можливість для ЄС підтвердити свою непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Лідери також обговорять виконання Мінських домовленостей, ситуацію на сході України та підтвердять свою повну підтримку дипломатичним зусиллям в рамках «нормандського формату» та Тристоронньої контактної групи. ЄС також наголосить на своїй підтримці СММ ОБСЄ. Предметом обговорення буде і гуманітарна ситуацію на сході України та інтеграція внутрішньо переміщених осіб. Очікується, що ЄС засудить погіршення гуманітарної ситуації у районах, які не контролюються урядом в Донецькій та Луганській областях, та в Криму, анексію якого ЄС не визнає.

Як повідомлялося, ЄС на саміті представлятимуть президент Європейської ради Дональд Туск, президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер, Україну - президент Петро Порошенко. З боку ЄС також президент Європейського парламенту Мартін Шульц візьме участь у зустрічі лідерів.

Участь у робочому ланчі членів Європейської комісії буде безпрецедентною. Зокрема, участь візьмуть високий представник ЄС з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки, віце-президент ЄК Федеріка Могеріні, віце-президент Валдіс Домбровскіс та Марош Шевчович, єврокомісари Сесілія Мальмстрьом, Йоганнес Ган та Дімітріс Аврамопулос.

Саміт розпочнеться об 11.00 із зустрічі чотирьох президентів, о 12.00 розпочнеться робочий ланч у пленарному форматі.

Останній саміт Україна-ЄС пройшов 30 квітня 2015 року у Києві.

Як повідомляв заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв, саміт Україна-ЄС у Брюсселі буде нестандартним і стратегічним.