Всі представники політсил ЄП підтвердили готовність проголосувати за "безвіз" для України – Климпуш-Цинцадзе

Всі представники різних політичних сил європарламенту підтвердили, що готові позитивно проголосувати у питанні надання безвізового режиму для України. Про це повідомила віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає «Громадське».

Однак, за її словами, чинності рішення щодо візової лібералізації набуде лише після узгодження режиму призупинення «безвізу» для третіх країн.

«Всі представники різних політичних сил в Європейському парламенті підтверджують нам свою готовність позитивним голосуванням підтримати це рішення. Щоправда воно набуде остаточної чинності, так я розумію, саме тоді, коли між собою європейські інституції узгодять режим призупинення безвізового режиму для всіх третіх країн», - заявила Климпуш-Цинцадзе.

Віце-прем’єр також відзначила, що жодних технічних причин ні в Європарламенту, ні в Європейської Ради щодо ненадання Україні «безвізу» немає.

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«Ми маємо аналогічні запевнення і від країн членів, які формують європейську раду, стосовно того, що в них немає жодних технічних причин для того, щоб не ухвалювати цього позитивного рішення. Знову ж таки через те, що країна виконала абсолютно всі зобов’язання, які брала на себе», - пояснила вона.

Нагадаємо, сьогодні у Брюсселі пройде 18-й саміт Україна-ЄС, який є першим після того, як тимчасово з 1 січня поточного року розпочала діяти поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі.

На саміті ЄС буде заохочуватися продовження політичних та економічних реформ, їх швидке та стабільне виконання. Лідери ЄС також нагадають про успішні зусилля, зроблені Україною на виконання Плану дій з лібералізації візового режиму і привітають той факт, що Рада ЄС на рівні Комітету постійних представників 17 листопада погодила позицію на переговори щодо безвізового режим, які розпочнуться відразу після того, як буде досягнуто домовленостей щодо механізму тимчасового припинення безвізу.

Саміт також дозволить продовжити надання пакету допомоги, який був започаткований у 2014, що складе 300 млн євро, які будуть виділені на прозоре управління з особливою увагою на боротьбу з корупцією, верховенство права, децентралізацію.