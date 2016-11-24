Російський агресор намагається розхитувати міжконфесійний мир для дестабілізації України - Парубій

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що російський агресор намагається розхитувати міжконфесійний мир для дестабілізації ситуації в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій України (ВРЦІРО) з нагоди 20-річчя діяльності ВРЦІРО.

Голова ВР наголосив, що "російський агресор докладає багато зусиль і великі кошти у те, щоб розхитати міжконфесійний мир і використати релігійні почуття у дестабілізації ситуації в Україні".

"Нашими спільними зусиллями ми не дали окупанту цього зробити", - зауважив Парубій.

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Своєю чергою предстоятель Української православної церкви Київського патріархату, патріарх Філарет зауважив, що нині, коли "агресор побачив, що зброєю він не може взяти Україну, то спрямовує свої зусилля, щоб дестабілізувати українське суспільство зсередини".

"Наше завдання полягає в тому, аби підтримувати єдність українського народу, насамперед, у захисті своєї Української держави", - сказав патріарх Філарет і додав, що необхідно не лише консолідувати суспільство, але й побороти "внутрішнього ворога" - корупцію.

Нагадаємо, російський суд виніс рішення про знесення храму Української православної церкви Київського патріархату в Московській області.

На таке рішення відреагував спікер Верховної Ради України Андрій Парубій, заявивши, що таке рішення Росії про знесення храму УПЦ КП нагадує часи Сталіна.