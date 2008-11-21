Ющенко дав Тимошенко 5 днів, щоб розплатитися з Росією

Президент України Віктор ЮЩЕНКО дав уряду п’ять днів на вирішення питання з боргом за газ перед Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент заявив, відкриваючи сьогоднішнє засідання Ради національної безпеки й оборони України.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що останнім часом від російської сторони, зокрема від президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА, лунають повідомлення з приводу боргу України за газ і щодо майбутніх цін на цей вид палива.

На думку Президента, проблеми з розрахунками за газ почалися тому, що уряд не проводив жодних розрахунків за постачання палива.

«Хочу попередити, що така практика веде до колонізації України», - сказав Президент. Він поклав персональну відповідальність на урядовців за вирішення цього питання.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що останніми днями уряд говорив про те, що повністю розрахувався за газ.

«От протягом п’яти днів продемонструйте, що ви вирішили все», - сказав глава держави, зауваживши, що це виключно проблема уряду і він має знайти гроші для того, щоб розрахуватися за борги.

При цьому Президент закликав не втягувати у цей процес пересічних громадян. «Не шокуйте країну кожен день повідомленнями то домовились, то не домовились», - зазначив В.ЮЩЕНКО.

Він також закликав уряд вести постійні та ефективні переговори щодо майбутньої ціни на газ і висловився за перехід на ринкові відносини у цій сфері. «Нам потрібна економіка (економічні відносини при встановленні цін на газ – УНІАН). Чим менше економіки, тим більше політики», - наголосив Президент.

Як повідомлялося, 20 листопада, Д.МЕДВЕДЄВ на зустрічі з О.МІЛЛЕРОМ доручив "Газпрому" стягнути з України її борг за поставки газу з Росії, який становить 2,4 млрд. дол.

2 жовтня 2008 р. у ході зустрічі глави уряду РФ Володимира ПУТІНА і прем`єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО був підписаний Меморандум про співпрацю в газовій сфері. Одним із ключових положень документа є можливість переходу на прямі довгострокові відносини між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» з 1 січня 2009 року. Документом також підтверджений намір поетапного (впродовж трьох років) переходу на ринкові, економічно обгрунтовані і взаємоузгоджені ціни на газ для України, а також тарифи на транзит газу її територією.