ЄС планує продовжити санкції проти Росії - Bloomberg
Санкції ЄС проти Росії, термін яких закінчується 31 січня 2017 року, найімовірніше, продовжать ще на півроку.
Про це з посиланням на європейських чиновників, ознайомлених із ситуацією, передає Bloomberg.
"Причина продовження санкцій у тому, що основна умова їхнього зняття - реалізація Мінських домовленостей щодо України - досі не виконана", - йдеться у повідомленні.
Водночас ще один чиновник ЄС відкинув будь-який інший сценарій.
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Раніше президент США Барак Обама і лідери п'яти країн Європейського Союзу - канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд, прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці, прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой і прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей погодилися зберігати санкції проти Росії до виконання нею Мінських угод.