Коломойський став одним з лідерів партії УКРОП

Таке рішення практично одноголосно було ухвалене під час XІ з’їзду партії, який проходить у Києві.

Крім того, Коломойський став членом партії УКРОП - він перебуває на партійному обліку однієї з районних організацій міста Києва.

Комісія підзвітна та підконтрольна виключно з’їзду партії. За статутом, керівника цього органу обрано на два роки.

Відповідно до статуту партії, Комісія розробляє проект Кодексу партійної етики, розглядає внутрішньопартійні спори, ухвалює рішення про усунення порушень у діяльності статутних органів партії та їхнього керівництва і керівництва партії, скасовує рішення керівних виконавчих органів партії (президії партії, рад первинних, місцевих, обласних організацій) та її керівних осіб у разі порушення ними статуту, програми партії чи законодавства. КПК поновлює в партії осіб, членство яких було неправомірно припинене.

Нагадаємо, у порядку денному з’їзду, який проходить у Києві, – затвердження складу Політичної ради УКРОПу, обрання голови та членів Комісії партійного контролю та складу Ревізійної комісії партії.

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Ці органи формуватимуться відповідно до нового Статуту УКРОПу, який був затверджений на ІХ з’їзді партії у вересні. Кандидатів до Політичної ради, Комісії партійного контролю та Ревізійної комісії партії обирали рейтинговим голосуванням під час конференцій регіональних партійних організацій.

Довідка: Як відзначається на сайті партії, УКРОП - "партія громадян-патріотів, яка захищає інтереси громадянського суспільства в його боротьбі проти існуючої системи влади за побудову в Україні держави вільних громадян ".