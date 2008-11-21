Ющенко і Саакашвілі взяли участь у презентації фільму про Голодомор

Президент України Віктор ЮЩЕНКО разом із дружиною Катериною ЮЩЕНКО взяв участь у презентації фільму «Живі» кінорежисера Сергія БУКОВСЬКОГО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, захід відбувся у рамках вшанування 75-ї річниці Голодомору 1932-1933 років.

«Сила нової стрічки полягає в сильному оптимізмі. Сергій БУКОВСЬКИЙ через свідків, через сюжет показує, як трагедія 1932-33 років зачепила різні куточки світу», - сказав Президент, анонсуючи прем`єру нового фільму С.БУКОВСЬКОГО.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що стрічка має глибокий людський вимір, проявлений через двох свідків, які пережили голод 1932-33 років.

У своєму виступі Президент навів аргументи на користь того, що голод в Україні мав штучний характер і підпадає під визначення геноциду, яке дають міжнародні правові документи. «Те, що коїлось в українському селі у 1932-33 роках, - це є голод-геноцид, це є продумана політика вбивства народу через голод. І визначення геноцид тому адекватне, що відповідно до міжнародної конвенції воно означає масове знищення народу або його групи», - сказав Глава держави. Він заявив, що докладе всіх зусиль, щоб українська нація зрозуміла весь масштаб цієї трагедії.

На заході також був присутній Президент Грузії Михаїл СААКАШВІЛІ.

* * *Автори фільму використали кіноархіви, документи СБУ, Червоного Хреста, державні архіви Італії, Польщі та інших країн. Сюжетні і тематичні лінії простягаються від 1917 року і до початку Другої світової війни. Зйомки проводилися в Полтавській, Рівненській, Харківській, Луганській, Вінницькій, Чернігівській, Тернопільській, Сумській, Житомирській областях, а також в Уельсі, де творча група співпрацювала з родиною відомого британського журналіста Гарета Джонса, який першим озвучив у Європі правду про Голодомор в Україні (у березні 1933 р., після повернення з Радянського Союзу, він розповсюдив прес-реліз у Берліні, де вперше заявив про штучність голоду в Україні).

В Центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім» у рамках тижня українського кіно про Голодомор «Свідчення» демонструватимуться такі фільми: «Пейзаж після мору», 2008 р. (реж. Ю.ТЕРЕЩЕНКО); «Свіча Джеймса Ернеста Мейса», 2007 р. (реж. Н.СУЩЕВА); «Хлібна гільйотина», 2008 р. (реж. І.КОБРИН); цикл «Долі», 2008 р.; «Голод-33», 1991 р. (реж. Л.ЯНЧУК); «Ой горе, це ж гості до мене», 1989 р.(реж. П.ФАРИНЮК); «Свідчення очевидців. 33-ій», 1993 р. (реж. М.ЛАКТІОНОВ-СТЕЗЕНКО); «Великий злам» з циклу «Невідома Україна», 1993 р. (реж. С.ЛИСЕНКО). Відбудеться також прем`єра документального фільму кінорежисера Боббі ЛІ (США) «Голодомор 1932-1933. Геноцид українського народу».