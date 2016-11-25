Сторона обвинувачення не зацікавлена в зриві відеодопиту Януковича - прокурор

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам прокурор Олексій Донський.

“Це (зрив сьогоднішнього засідання - УНІАН) не в інтересах державного обвинувачення, оскільки, якщо у підозрюваного Януковича є бажання висловити свою позицію, то він це зробить в більш комфортних умовах на прес-конференції,… що дасть змогу показати суду і суспільству, що його позиція окрім піару нічого не має”, - сказав прокурор.

Донський запевнив, що прокуратура на наступне судове засідання вживатиме заходів, щоб не допустити блокування доставки екс-“беркутівців” до суду.

“Ми вживатимемо необхідних заходів, щоб у понеділок засідання відбулося”, - додав прокурор.

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Як повідомляв УНІАН, запланований на сьогодні допит Януковича в режимі відеоконференції перенесено на 28 листопада у зв’язку з неможливістю доставити обвинувачених екс-«беркутівців» до суду.

Спочатку в судовому засіданні було оголошено 20-хвилинну перерву, а потім повідомлено про нову дату.

У свою чергу Янукович заявив про готовність з’явитися на призначений на понеділок відеодопит.

Під час відеовключення з Ростовського обласного суду Російської Федерації він запевнив, що «зацікавлений у встановленні істини».

Також Янукович закликав суддів Святошинського суд до 28 листопада з’ясувати, хто «заблокував» проведення сьогоднішнього засідання.

Довідка УНІАН. У травні цього року суд у справі проти п’ятьох екс-«беркутівців», обвинувачених у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року, вирішив допитати у режимі відеозв'язку Януковича як свідка у цій справі.