Адвокати екс-"беркутівців": нам байдуже прес-конференція Януковича, нас цікавить його допит

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили журналістам. Захисники наголосили, що не зацікавлені у зриві допиту Януковича.

“Нам байдуже його прес-конференція (Януковича — УНІАН), нас цікавить його допит, як слідство. Але проблема в тому, що в будь-який день цей допит провести не можна. Але ми не підемо далі по справі, якщо не буде цього допиту”, - сказав адвокат Олександр Горошинський.

Як повідомляв УНІАН, у травні цього року суд у справі проти п’ятьох екс-«беркутівців», обвинувачених у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року, вирішив допитати у режимі відеозв'язку Януковича як свідка у цій справі.

Сьогодні Янукович в ростовському суді вийшов на відеозв’язок зі Святошинським судом, однак активісти заблокували виїзд із Лук’янівського СІЗО, й обвинувачених не можуть вивезти до суду.

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У зв’язку з цим судове засідання було перенесене на 28 листопада.

Після оприлюднення рішення про перенесення засідання Янукович заявив про готовність з’явитися на допит в режимі відеозв’язку, запланований на 28 листопада.

Сьогодні ввечері у Ростові запланована прес-конференція екс-президента.

Довідка УНІАН. Генпрокуратура у 2014 році передала до суду кримінальне провадження проти екс-«беркутівців» Сергія Зінченка та Павла Аброськіна за підозрою у вбивстві 39 активістів Майдану.

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10 лютого 2016 року в ГПУ заявили про завершення розслідування і направили до суду кримінальне провадження проти ще трьох екс-«беркутівців» - Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янішевського. За даними прокуратури, цим особам інкримінується вчинення теракту, перевищення службових обов'язків, навмисне вбивство, замах на вбивство, перешкоджання проведенню мирних мітингів і зборів, викрадення і приховування зброї після вчинення злочину. Кримінальні провадження проти всіх підозрюваних колишніх бійців «Беркута» об'єднані в одне.