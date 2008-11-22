Україна ніколи не звинувачувала Росію в організації Голодомору - посол

Надзвичайний і Повноважний посол України у РФ Костянтин ГРИЩЕНКО наголошує, що Україна ніколи не звинувачувала Росію в організації Голодомору.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це К.ГРИЩЕНКО заявив сьогодні у Культурному центрі України в Москві під час заходів до 75-х роковин Голодомору 1932-32 років.

«Ми не вважаємо, що Росія і російський народ, який сам зазнав великих втрат, який був жертвою також сталінського терору та втратив мільйони людей, будь-яким чином винен у цій трагедії», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

Він наголосив, що ніхто і ніколи на офіційному рівні з української сторони не звинувачував Росію.

На переконання посла, треба пам’ятати минуле для того, щоб бути разом у побудові більш справедливого і сучасного світу.

К.ГРИЩЕНКО також підкреслив, що сьогодні є можливість вшанувати пам’ять як українців, так і представників інших національностей, які загинули під час Голоду.

«Ми робимо це не для того, що концентруватись на минулому, але масштаби і наслідки цієї трагедії залишили величезний слід у свідомості українського народу і позначаються досі», - впевнений К.ГРИЩЕНКО.

За його словами, для України вкрай важливо, щоб український народ, який пережив цю трагедію, став сильнішим, мужнішим і впевненим у своєму майбутньому.

«Ми бажаємо, щоб разом з нами вшанували пам’ять безневинно загиблих мільйонів людей інші народи, інші держави», - наголосив К.ГРИЩЕНКО і додав, що вже десятки країн на офіційному рівні визнали Голодомор в Україні.

Сьогодні на території Посольства України в РФ був приспущений Державний прапор України. У Культурному центрі України відбувся концерт-реквієм і Хвилина мовчання, а ввечері відбудеться акція «Незгасима свічка».