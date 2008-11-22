Томенко хоче долучити громаду до будівництва пам’ятників Голодомору

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО вважає, що до будівництва комплексу пам’яті жертв Голодоморів має долучитися вся українська громада. Про це він заявив у суботу після відвідування меморіального знаку «Свічка пам’яті», який був офіційно відкритий у Києві як перша черга нового комплексу.

«Зважаючи на всеукраїнський, народний характер цієї трагедії, то було би правильно, щоб вся українська громада була причетна до будівництва цього комплексу», - цитує М.ТОМЕНКА його прес-служба.

«Справедливо було би провести відкрите обговорення остаточного проекту будівництва комплексу пам’яті жертв Голодоморів, щоб до цього долучилися громада та фахівці з усієї України», - зазначив М.ТОМЕНКО. Окрім цього, на його думку, подальше фінансування меморіального комплексу має відбуватися виключно за кошти меценатських пожертвувань.

«Такий самий підхід варто застосовувати і до спорудження пам’ятних знаків жертвам Голодомору в регіонах. Необхідність відкриття пам’ятних знаків має бути справою насамперед місцевої громади, а не чиновників. Нинішній підхід, коли більшість пам’ятників зводиться за рахунок державного чи місцевих бюджетів, є несправедливим та неправильним», - вважає віце-спікер.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 21 листопада, Президент України Віктор ЮЩЕНКО ознайомився з новим меморіальним комплексом пам’яті жертв Голодоморів, зокрема, зі складовими частинами меморіалу («Свічка Пам`яті», зал Пам`яті, Чорні дошки України).

Першу чергу меморіалу, так звану «Свічку пам`яті», що являє собою тридцятиметрову дзвіницю, офіційно відкрито 22 листопада, до Дня 75-ї річниці Голодомору.

За словами віце-прем’єр-міністра Івана ВАСЮНИКА, будівництво першої черги комплексу пам’яті жертв Голодоморів фінансувалося за кошти Держбюджету і становить близько 133 млн. гривень. А, за інформацією ЗМІ, попередні підрахунки витрат на зведення цього комплексу сягають мінімум 800 мільйонів гривень.