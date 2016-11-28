Янукович на прес-конференції відповідав в основному на запитання російських ЗМІ

Як передає кореспондент УНІАН, за час прес-конференції переважна більшість запитань були від російських ЗМІ.

Українські журналісти змогли поставити лише два запитання.

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Янукович вибачився перед кореспондентом українського телеканалу «СТБ», якій різко відповів під час прес-конференції в п'ятницю, 25 листопада, на запитання про те, що напишуть про екс-президента в підручниках історії.

На запитання, як він збирається повернутися в Україну, де його зневажає півкраїни, Янукович відповів, що журналіст "належить до тієї частини України, яка займає радикальну позицію".

Екс-президент зазначив, що жінки, які прагнули до "миру і смирення", мали більше успіху, ніж ті, які закликали до війни. "Не приєднуйтесь до радикалів", - закликав Янукович.

На запитання, чому він не розповідав під час допиту про контакти з президентом РФ Володимиром Путіним і Віктором Медведчуком, екс-президент відповів, що у нього чудова пам'ять і він може давати уроки.