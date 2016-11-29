Прокурор Горбатюк назвав умови, за яких можна буде заочно засудити Януковича

Якщо цього не буде, то колишній президент може уникнути покарання.

Про це в ефірі "Громадського Радіо" повідомив голова відділу спецрозслідувань Генпрокуратури України Сергій Горбатюк.

Горбатюк додав, що екс-президент Віктор Янукович в статусі підозрюваного перебуває в ряді кримінальних проваджень. По окремих епізодах зараз вже достатньо даних для завершення слідства. Але питання тільки в його присутності.

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«РФ відмовила у його екстрадиції — з його участю процес на сьогодні неможливий. У законодавстві для цього є процедура заочного судочинства, але вона на сьогодні містить великі недоліки (порушення Конституції, європейських конвенцій), її використання призведе до наступного скасування усіх цих рішень, якщо вони будуть прийняті у справі стосовно Януковича. Відповідно, його виправдання. Щоб застосовувати цю процедуру і проводити заочний процес, треба, щоб ВРУ обов’язково внесла в неї зміни», — повідомив Сергій Горбатюк.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада Святошинський райсуд Києва допитав Януковича як свідка у справі п'ятьох екс-«беркутівців», обвинувачуваних у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року.

Тоді ж адвокату колишнього президента Віктора Януковича представники Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України вручили підозру його підзахисного у державній зраді.