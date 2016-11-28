Януковичу через адвоката вручили підозру в держзраді

Як передає кореспондент УНІАН, вручення відбулося після того, як генеральний прокурор Юрій Луценко завершив оголошення підозри Януковичу у приміщенні Святошинського районного суду Києва.

"Адвокат Сидоренко, прокурор відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Кравченко Руслан Андрійович, я вам як захиснику Януковича повідомляю, що вам вручається письмове повідомлення про підозру Януковичу від 28 листопада 2016 року у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5. ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України на 25 аркушах, пам'ятка про права та обов'язки підозрюваного Януковича, а також дві повістки Януковичу від 28 листопада 2016 року. Дані документи вручаються вам для передачі підозрюваному", - сказав прокурор військової прокуратури.

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Своєю чергою один з адвокатів Януковича у Святошинському райсуді сказав, що "документ я із задоволенням для ознайомлення візьму, в порядку статті 221, для ознайомлення із матеріалами справи".

"Я сподіваюся, що ви, згідно з чинним законодавством і КПК, додержали процедуру повідомлення про підозру особі, як це передбачено... Я сподіваюсь, що ви розумієте, що вручення копії документу адвокату - це не дорівнює оголошенню підозри особі, а є лише наданням адвокату копії документу", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні після того, як судді залишили залу засідань Святошинського райсуду Києва, Луценко зачитав Януковичу повідомлення про підозру. Однак, як випливає з трансляції засідання на телеканалі "112 Україна", під час зачитування Луценком підозри зникло відеоз'єднання з Ростовським обласним судом, де перебував Янукович. За словами Луценка, екс-президент підозрюється у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та ведення агресивної війни, тобто злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 110, ч.2 ст. 437 КК України.