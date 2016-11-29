Відтермінування "безвізу" для України: ЗМІ пояснили, чому в ЄС сьогодні не ухвалили механізм призупинення

Про це повідомили джерела, поінформовані про хід консультацій, передає "Європейська правда".

"Переговори, що пройшли у Брюсселі вранці, не дозволяють говорити про успішне завершення тріалогу", - наголосив один зі співрозмовників.

Джерела свідчать, що країни-члени ЄС чекають на поступки з боку Європейського парламенту.

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Зокрема, йдеться про суперечку щодо визначення категорій осіб, на які поширюватиметься призупинення на першому етапі. ЄП наполягає, що має бути можливість зупиняти безвіз для окремих категорій громадян. Франція та Німеччина вважають, що призупинення має стосуватися одразу всіх громадян країни, яку Єврокомісія визнає проблемною.

Ще одним проблемним питанням, за деякими даними, є юридичний статус можливого рішення про призупинення безвізу. Йдеться перш за все про те, чи потребує це рішення погодження з Європарламентом.

За деякими даними, напередодні засідання представники ЄП були готові на поступки у цьому питанні, але у вівторок наполягали на попередній позиції. Представники окремих країн-членів ЄС (перш за все Німеччини та Франції) також не були готові поступатися позицією.

Як відомо, відсутність прогресу у цій сфері означає, що вирішення питання про безвізовий режим для України та Грузії також відтерміновується.

Крім того, у четвер, 1-го грудня, Європарламент голосуватиме щодо затвердження угоди з безвізового режиму з низкою країн, серед яких Республіка Кірибаті, Соломонові Острови, Мікронезія, Тувалу, Маршалові острови.

Як відомо, раніше в Євросоюзі заявляли про політичне рішення заморозити ухвалення нових рішень про скасування віз доти, доки не буде схвалений новий механізм призупинення безвізового режиму.