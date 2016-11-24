Ніхто в Євросоюзі не зацікавлений у блокуванні безвізового режиму для України - Туск

Про це він сказав у четвер в Брюсселі на прес-конференції по завершенню 18-го саміту Україна-ЄС, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН.

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Туск спростував інформацію про те, що Франція через майбутні вибори блокує питання щодо механізму призупинення безвізового режиму, який є вирішальним для ухвалення рішення щодо безвізового режиму для України. "Це не так. Ніхто не зацікавлений в блокуванні безвізового режиму для України чи інших країн. Є певні суперечки між європейськими інституціями і державами-членами щодо механізму тимчасового призупинення. Але тут немає ніякого злого наміру", - запевнив він.

При цьому Туск висловив сподівання, що "ми зможемо завершити цей процес у цьому році". "Мені здається, що це реалістичний та обережний оптимізм", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 листопада, президент Європарламенту Мартін Шульц перед початком саміту Україна-ЄС сказав, що безвізовий режим для України залежить від здатності країн-членів ЄС домовитися щодо механізму тимчасового призупинення дії Шенгену з третіми країнами. На запитання про те, що рішення з приводу цього механізму блокує Франція через майбутні вибори, Шульц відповів, що, за його інформацією, зауваження до механізму призупинення мають не лише Франція, але й Бельгія, Німеччина, Італія та інші країни. "Тому це не залежить від результатів виборів у Франції. Це залежить від здатності держав-членів нарешті домовитися", - наголосив він.

Пізніше президент України Петро Порошенко заявив, що немає таких країн ЄС, які б блокували безвізовий режим для України.