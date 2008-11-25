Тимошенко знає, як ослабити вплив світової кризи

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що відновлення приватизації зможе ослабити негативний вплив світової фінансової кризи на економіку України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр заявила сьогодні на нараді з представниками ПЕК у Кабінеті Міністрів.

«Ми можемо повернутися до проектів чесної, прозорої та конкурентної приватизації, яка зможе залучити сотні мільярдів інвестицій і для придбання об`єктів, і для їх реконструкції та модернізації… Це дасть змогу Україні, можливість і надію м`яко проходити фінансову кризу», – наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що Фонд держмайна повинен готуватися до чесної та прозорої аукціонної приватизації тих об`єктів, які, на її переконання, внаслідок штучно створених обставин і перешкод на сьогодні не вдалося продати.

Довідка УНІАН. У Державному бюджеті України на 2008 рік надходження від приватизації передбачено в розмірі 8 млрд. 602 млн. грн.

Фонд державного майна України отримав від приватизації в січні-серпні цього року 348 млн. грн.

2009 року від приватизації планується отримати 8,5 млрд. грн.

У Фонді держмайна чекають, що план приватизації 2008 року буде виконано максимум на 5%.

12 вересня Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що приватизаційний процес в Україні блокований через те, що немає довіри, що кошти, отримані від приватизації, уряд використовуватиме на розвиток країни, а не на популістські кроки. Зокрема, Президент розкритикував плани уряду спрямовувати кошти від приватизації 2008 року на виплати компенсацій вкладникам Ощадбанку СРСР.