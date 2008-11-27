Литвин назвав оптимальний склад коаліції

Народний депутат Володимир ЛИТВИН вважає створення нової парламентської коаліції у складі фракцій його блоку, а також Блоку Юлії Тимошенко і НУ-НС найбільш оптимальним для країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі Рівненської облдержтелерадіокомпанії.

На думку В.ЛИТВИНА, «бютівці» уже знайшли певне порозуміння з «Нашою Україною», однак для остаточного оформлення такої коаліції потрібне рішення Президента Віктора ЮЩЕНКА».

Щодо фракції Блоку Литвина, то, за словами її керівника, вона готова створити коаліцю саме у такому форматі.

В.ЛИТВИН пояснив це тим, що у народі були величезні сподівання на поліпшення життя після Помаранчевої революції, однак вони не справдилися. Тому, на його думку, слід докласти усіх зусиль, щоб виправдати ці сподівання, щоб «Українська держава стверджувалася, щоб Україна була українською і потужною державою».

На запитання про те, якими будуть його перші кроки у разі обрання головою Верховної Ради, В.Литвин відповів, що спочатку слід розблокувати роботу парламенту, а згодом ухвалити такі закони, які б допомогли людям насамперед зберегти робочі місця і зарплату. За його словами, слід розширювати будівництво та діяльність агропромислового комплексу.