Яценюк не збирається бути “ручним головою”

Екс-голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що не був і не збирається бути “ручним головою” парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у прямому ефірі на ТРК “Україна”.

Він наголосив, що “не був ручним головою ВР і не збираюся ним бути” і додав: “Якщо хтось хотів, щоб я грав по його правилах, то він глибоко помиляється”.

А.ЯЦЕНЮК сказав, що не був членом жодної партії, і зазначив, що його намагалися “вчити, як жити”. Він підкреслив, що на посаді голови ВР “відстоював інтереси Конституції”. “Це викликає певне, м’яко кажучи, занепокоєння і невдоволення”, - сказав він.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що рішення про його звільнення з посади було політичним, і ті, хто прийняли таке рішення, “повинні нести політичну відповідальність”.

Водночас він заявив, що для нього усе, що було в минулому в політиці - “це перегорнута сторінка”.

Він наголосив, що в нього немає “ніяких образ”, і з того, що відбулося, “можна зробити певні висновки, але не більше”.

“Що стосується різних звинувачень, то ви знаєте, що у нас вся політична еліта і весь політикум побудований на звинуваченнях – хто на кого краще виллє діжку того, що дуже погано пахне і має коричневий колір”, - зазначив А.ЯЦЕНЮК.