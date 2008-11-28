Вступ Росії до СОТ не полегшить Україні переговори по газу?

Вступ Росії до Світової організації торгівлі не полегшить щорічні україно-російські переговори по газу. Таку думку в інтерв’ю «Німецькій хвилі» висловив заступник міністра економіки України Валерій П’ятницький.

Валерій П’ятницький спростував інформацію про те, що Україна відмовилася від двосторонніх переговорів зі вступу Росії до СОТ. Навпаки, каже чиновник, Україна активно веде діалог з росіянами про уніфікацію санітарних та фітосанітарних норм, технічне регулювання, захист інтелектуальної власності. У цих переговорах Україна не здає свої інтереси, однак і не збирається шантажувати Росію вступом до Світової організації торгівлі, зауважив П’ятницький.

«На шантажі відносини не будують. Краще погані правила, ніж їх відсутність. Ми зацікавлені, аби Росія стала членом СОТ і повністю виконувала всі правила організації. Ми їх виконуємо».

П’ятницький припускає, що переговори про приєднання Росії до Світової організації торгівлі закінчаться не раніше 2010 року. Після цього Україні буде легше торгувати з північним сусідом. Однак і тоді попри те, що газ теж товар, купувати українцям у росіян блакитне паливо буде не надто легко, каже представник Мінекономіки. Попри «заполітизованість» газового питання, на подальші двосторонні відносини у газовій сфері впливатиме й те, що Росія не є членом Європейської енергетичної хартії.