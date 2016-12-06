Адвокат заявив, що допит Януковича є одним з правових кроків для його повернення в Україну

Про це адвокат Януковича заявив в інтерв’ю виданню «Апостроф».

«Безумовно, це один з кроків, спрямованих на прискорення встановлення істини в справах (щодо розстрілів активістів Євромайдану – ред.) і зняття з мого клієнта звинувачень», – сказав адвокат, відповідаючи на питання, чи є допит його підзахисного правовим кроком для повернення в Україну.

На питання, що ще планується зробити для повернення екс-президента до України, Сердюк відповів: «У справі Майдану необхідно провести ще дуже велику, копітку роботу для того, щоб і у Генеральної прокуратури, і у потерпілих, і у громадян сформувалося чітке переконання, засноване на матеріалах справи - про невинність і непричетність Віктора Януковича до злочинів».

«Час повернення мого клієнта в Україну також залежить від швидкості розслідування справи про замах на нього і пошуку винних в цьому осіб», – додав захисник Януковича, коментуючи залежність повернення біглого президента від подальшого ходу справи про розстріли на Майдані.

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Як повідомляв УНІАН, 28 листопада у Святошинському райсуді Києва в режимі відеозв’язку з Ростова відбувся допит Януковича як свідка у справі п'ятьох екс-«беркутівців», обвинувачуваних у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко під час перерви в засіданні суду зачитав екс-президентові повідомлення про підозру у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, та веденні агресивної війни, тобто злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 110, ч.2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 листопада на офіційному сайті Генпрокуратури опубліковано повістку про виклик Януковича на допит як підозрюваного у державній зраді. Його просять з’явитися на 10.00 5 та 9 грудня до начальника слідчого відділу Головної військової прокуратури ГПУ для участі в допиті.