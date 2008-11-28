У Кличка підрахували, скільки втратив Київ через “автобусне шоу під мерією”

У Блоці Віталія Кичка стверджують, що столичний бюджет втратив учора близько 54 тис. грн. через те, що комунальні автобуси, які мали обслуговувати пасажирів на маршрутах, взяли участь у мітингу під стінами мерії на захист підвищених тарифів.

Про це йдеться в переданому УНІАН повідомленні депутатської фракції Блоку Віталія Кличка Київської міської ради.

За їх даними, під мерію 27 листопада приїхали 30 пасажирських автобусів. «Арифметика такого недбальства проста. Треба просто підрахувати кількість пасажирів в цих автобусах, помножити на кількість рейсів, які могли б бути здійснені впродовж 5 годин простою. Виходить - більше 54 тисяч гривень, які недоотримав міський бюджет», - заявляють в Блоці Кличка.

В повідомленні також зазначається, що скарги КП «Київпастранса» на збитковість виглядають доволі дивно, якщо замість того, аби працювати, така кількість багатомісних автобусів безпідставно простоює.

Блок Віталія Кличка повідомляє, що звернувся до прокурора Києва Євгена БЛАЖІВСЬКОГО з депутатським запитом щодо правомірності зняття 27 листопада з маршрутів автобусів великої місткості.

Блок просить прокуратуру та КРУ перевірити за чиєю вказівкою вказані автобуси перебували біля будівлі Київської міської ради, яка причина вимушеного простою вказаних автобусів і яка сума недоотримана у якості виручки комунальним підприємством «Київпастранс», а отже міським бюджетом міста Києва, від вимушеного простою вказаних автобусів. Представники Блоку також просять встановити, чи вбачаються у діях водіїв вказаних автобусів порушення прогули та чи є не у діях Миколи ЛАМБУЦЬКОГО як керівника комунального підприємства, чиї транспортні засоби знаходились біля мерії, службова халатність.

У разі виявлення порушення норм чинного законодавства України Блок Кличка просить прокуратуру Києва вжити всіх заходів реагування, які належать до її компетенції.

Як повідомляв УНІАН, вчора біля столичної мерії відбулися мітинги громадян проти підвищення тарифів на проїзд та представників транспортних підприємств Києва на підтримку політики міської влади щодо підвищення вартості проїзду в громадському транспорті.