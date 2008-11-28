Пам’ятник Леніну випав з тросів під час демонтажу в Черкасах

У Черкасах демонтували пам’ятник Володимиру Леніну, що стояв на головній площі міста.

Як передає кореспондент УНІАН, демонтаж пам’ятника було здійснено 27 листопада.

Сьогодні на знак протесту проти демонтажу біля Черкаського міськвиконкому був проведений несанкціонований мітинг прихильників Комуністичної партії та Соціалістичної партії України.

За словами голови обласного комітету КПУ Володимира РАЄНКА, демонтаж пам’ятника розпочався 27 листопада близько 22.30, коли на площу Леніна було стягнуто бійців спецназу і призупинено рух транспорту по бульвару Шевченка.

Як повідомив В.РАЄНКО, керував процесом демонтажу голова районної державної адміністрації Чигирина Петро ЛИТВИН та міській голова Черкас Сергій ОДАРИЧ. Він звинуватив мера міста у вандалізмі і заявив, що пам’ятник демонтований незаконно, оскільки прийняте на засіданні виконкому Черкас рішення про демонтаж та перенесення монумента у парк “Перемога” суперечить рішенню міської ради від 11 листопада, яка заборонила вчиняти будь-які дії стосовно пам’ятника.

За даними прес-служби міськвиконкому, демонтаж пам’ятника здійснювався п’ятьма вантажними кранами, але при підйомі монумент вагою 70 тонн не змогли відірвати від постаменту. У результаті 2/3 частини монумента підняли, але зісковзнули троси, і пам’ятник, впавши на землю, розколовся на частини.

У свою чергу С.ОДАРИЧ заявив, що міська влада діяла законно. Вже у вівторок, запевнив він, планується завершити демонтаж пам’ятника, і з середи має початися його монтаж в парку, який заплановано завершити вже наступного тижня. За його даними, над реставрацією монумента працюють скульптори та інженери.

За словами заступника міського голови Сергія ГУРИ, на демонтаж пам’ятника з міського бюджету не було витрачено жодної копійки. Всі витрати взяли на себе будівельні організації, які проводили демонтаж. 30 тис. грн., зібрані на перенесення монумента, будуть направлені на реконструкцію пам’ятника.