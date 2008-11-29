Ющенко обраний головою партії одноголосно

Президента України Віктора ЮЩЕНКА одноголосно обрано головою партії «Народний Союз Наша Україна».

Як повідомляє офіційний сайт “Нашої України”, з такою пропозицією на з’їзді НСНУ виступив екс-голова партії В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

Також делегати VI звітно-виборного з’їзду НСНУ схвалили звіт В.КИРИЛЕНКА про його діяльність на посаді голови партії з квітня 2007 року по листопад 2008 року.

Як відомо, до цього В.ЮЩЕНКО був почесним головою «Нашої України».