Ющенко обраний головою партії одноголосно
14:19, 29 листопада 2008Політика
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Повідомляє офіційний сайт
Президента України Віктора ЮЩЕНКА одноголосно обрано головою партії «Народний Союз Наша Україна».
Як повідомляє офіційний сайт “Нашої України”, з такою пропозицією на з’їзді НСНУ виступив екс-голова партії В’ячеслав КИРИЛЕНКО.
Також делегати VI звітно-виборного з’їзду НСНУ схвалили звіт В.КИРИЛЕНКА про його діяльність на посаді голови партії з квітня 2007 року по листопад 2008 року.
Як відомо, до цього В.ЮЩЕНКО був почесним головою «Нашої України».
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