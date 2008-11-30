У Мукачеві вибори проходять без ентузіазму

У закарпатському місті Мукачеві, де сьогодні проходять вибори міського голови, станом на 17.00 явка виборців не перевищує 19 %.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила прес-секретар ВМГО «Фундація регіональних ініціатив» (ФРІ) Мар’яна САВИЦЬКА.

За її словами, дільниці відкрилися вчасно. На жаль, явка доволі низька, зранку вона не перевищувала 7-8 відсотків, але були сподівання, що по обіді виборці активізуються.

«Були сподівання, що після закінчення служби в церквах виборці активніше приходитимуть на дільниці, проте наразі ми цього не спостерігаємо», - зауважила М. САВИЦЬКА.

Вона припустила, якщо такі тенденції й надалі триватимуть, то явка може й не перевищити 30 відсотків.

Прес-секретар ВМГО ФРІ також повідомила, що серед виборців спостерігається дуже мало молоді, переважно приходять люди віком за 35 років.

Вибори відбуваються без явних порушень. «Ми не спостерігаємо нічого такого, як в інших регіонах. Були зафіксовані хіба що такі порушення, коли подружжя разом заходило до кабінки голосувати, чи коли хтось допомагав людині з поганим зором», - зауважила М.САВИЦЬКА.

Довідка УНІАН. ВМГО «Фундація регіональних ініціатив» проводить спостереження за процесом голосування на виборах мера Мукачева.

За результатами опитування, яке ФРІ провело за два тижні до виборів, найбільшу кількість голосів мукачівці готові віддати за Золтана ЛЕНД’ЄЛА (35%), який досі виконував обов’язки міського голови Мукачева. Василь ШВАРДАК отримав 8% голосів учасників опитування, за Володимира ГУМЕНЮКА, Сергія ІЛЬТЯ, Олександра КОЦУРА, ОЛЕКСІЯ Фозекоша і Ольгу ФЕНЧАК готові були віддати свої голоси по 2-3 відсотки мукачівців.