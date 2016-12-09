Адвокат повернув до ГПУ підозру Януковичу в держзраді - ЗМІ

Адвокат екс-президента України Віктора Януковича Віталій Сердюк вважає підозру у державній зраді неоголошеною і назвав свої аргументи. Відповідну заяву він передав до ГПУ, повідомляє "РБК-Україна".

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В поданому документі, який складено на ім'я Юрія Луценка, йдеться про повернення оголошеної підозри і аргументовано, чому її слід вважати неоголошеною.

"Враховуючи наявність у Луценка Ю. В. статусу свідка в кримінальному провадженні (щодо розстрілів на Майдані, - ред.), він не мав права вчиняти у рамках даної справи як прокурор будь-які процесуальні дії, в тому числі повідомляти про підозру іншому свідку Януковичу В. Ф.", - сказано в заяві.

Крім того, захист Януковича апелює до порушення вимог Кримінально-процесуального кодексу на процедурі письмового повідомлення про підозру.

Адвокати заявили, що зачитуючи підозру, Юрій Луценко лише "створив видимість" виконання офіційних процесуальних дій.

Як повідомлялося, генпрокурор Юрій Луценко усно оголосив Віктору Януковичу підозра в зраді.