У ГПУ сьогодні чекають на Януковича для допиту як підозрюваного у держзраді

У Генеральній прокуратурі України сьогодні очікують колишнього президента Віктора Януковичана допит як підозрюваного у державній зраді.

Про це повідомляється на сайті ГПУ в розділі повісток про виклик громадян на допити.

У повістці вказані адреси проживання Януковича в Києві, в селі Нові Петрівці Київської області та в російському місті Ростов-на-Дону.

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Януковича викликають «для участі у допиті та виконання інших процесуальних дій у кримінальному провадженні №42016000000001594 як підозрюваного». Він має з’явитися до начальника слідчого відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва зачитав екс-президенту Януковичу повідомлення про підозру.

"Повідомляю, що ви, Янукович Віктор Федорович, підозрюєтесь у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади Російської Федерації, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та ведення агресивної війни, тобто злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 110, ч.2 ст. 437 Кримінального кодексу України", - заявив тоді Луценко.