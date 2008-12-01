Пасинок Семенюк хоче відсудити у газети 10 мільйонів євро

Страхова компанія «ВераЛайф», яка належить Володимирові САМСОНЕНКУ (пасинку голови Фонду державного майна України Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО – УНІАН), збирається відсудити у газети «Дело» 10 млн. євро за публікацію неправдивої інформації.

Про це в інтерв`ю УНІАН заявив сам В.САМСОНЕНКО.

Засновник «ВераЛайф» повідомив, що 4 серпня 2008 року на сторінках газети «Дело», а також на інтернет-сторінці цього видання було опубліковано статтю під назвою «20 найзагадковіших компаній України».

У публікаціях було перераховано деякі підприємства, прибуток яких, на думку газети, має сумнівний характер. Серед перерахованих у статті компаній була «Фондові технології та інвестиції», яка, на думку автора, володіє страховою компанією «ВераЛайф».

Статтю передрукували багато ЗМІ. Результатом такої дезінформації стало припинення переговорів за вигідним для «ВераЛайф» інвестиційним проектом, ціна якого становила 30 млн. євро, зазначив В.САМСОНЕНКО.

Він повідомив, що «ВераЛайф» зажадала офіційного спростування неправдивої інформації від газети «Дело» у своєму листі від 28 жовтня 2008 року, і повторно - 21 листопада 2008 року, проте видання проігнорувало вимогу страхової фірми. Тому «ВераЛайф» планує захищати свою репутацію в суді, а також відшкодувати втрачену вигоду в сумі 10 млн. євро.