Ющенко лякає Стельмаха жорсткими рішеннями

Президент України Віктор ЮЩЕНКО дав керівництву Національного банку України кілька днів для стабілізації курсової політики, інакше обіцяє прийняти жорсткі рішення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА сьогодні на брифінгу.

Вона підкреслила, що Президент незадоволений діями керівництва Національного банку щодо стабілізації курсової політики.

На його думку, знецінення гривні лише частково пояснюється психологічним аспектом внаслідок ажіотажного попиту на валюту.

Основною причиною курсової нестабільності В.ЮЩЕНКО вважає масштабні валютні спекуляції та операції фіктивного імпорту.

«Президент України дає керівництву Національного банку кілька днів для стабілізації курсової політики. У випадку загострення негативних тенденцій глава держави змушений буде приймати жорсткі рішення», - сказала вона.