Богатирьова передумала проводити брифінг

16:07, 01 грудня 2008
Політика
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Про день та час повідомлять додатково

Перенесено брифінг заступника глави Секретаріату Президента України Андрія ГОНЧАРУКА, секретаря РНБОУ Раїси БОГАТИРЬОВОЇ та першого заступника секретаря РНБО, Надзвичайного і Повноважного посла України у РФ Костянтина ГРИЩЕНКА, який було заплановано на 17.05.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про день та час брифінгу буде повідомлено додатково.

 

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