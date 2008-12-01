Богатирьова передумала проводити брифінг

Перенесено брифінг заступника глави Секретаріату Президента України Андрія ГОНЧАРУКА, секретаря РНБОУ Раїси БОГАТИРЬОВОЇ та першого заступника секретаря РНБО, Надзвичайного і Повноважного посла України у РФ Костянтина ГРИЩЕНКА, який було заплановано на 17.05.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про день та час брифінгу буде повідомлено додатково.