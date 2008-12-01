Тимошенко хочуть принести в жертву Плющу?

Фракція Партії регіонів претендуватиме на пост прем`єр-міністра України в разі створення більшості у Верховній Раді за її участі.

Про це сказав в інтерв`ю УНІАН народний депутат України, член президії політради партії Василь ХАРА.

За його словами, «якщо буде навіть ситуативна більшість, то ми претендуємо на посаду голови уряду, оскільки це виправдано - адже практика показала, що найефективнішим був уряд Віктора ЯНУКОВИЧА».

В.ХАРА наголосив, що фракція Партії регіонів ще не ухвалювала жодного рішення з приводу кандидатури на пост голови Верховної Ради України. За його словами, інформація «про можливість висунення кандидатури Івана ПЛЮЩА від НУ-НС і можливість її підтримки Президентом України Віктором ЮЩЕНКО була», але це питання фракцією Партії регіонів не обговорювалося.

Відповідаючи на запитання, чи висуватиме фракція ПР свою кандидатуру на пост голови ВР, В.ХАРА сказав, що «ми претендуємо на пост прем`єр-міністра» і в цьому разі можлива підтримка І.ПЛЮЩА на пост голови ВР. Він вважає, що «інші варіанти малоймовірні».