Віце-канцлер Австрії виступив за поступове зняття санкцій з Росії

Але умовою їхнього зняття, за словами Миттерленера, є успішне виконання Мінських угод, передає Die Welt.

Віце-канцлер Австрії вважає, що ЄС не повинен автоматично продовжувати дію санкцій. Він наголосив, що це питання ще буде "інтенсивно обговорюватися" в ЄС.

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Міттерленер також виступає проти введення нових санкцій проти Росії, які, на його думку, "принесуть більше шкоди, ніж користі".

Як повідомляв УНІАН, 1 липня економічні санкції щодо Росії були продовжені до 31 січня 2017 року. Санкції ЄС передбачають обмеження співпраці з російськими банками, скорочення імпорту та експорту, торгівлі, зокрема, нафтою, газом і озброєнням.

Рішення було оприлюднене 2 липня 2016 року в Офіційному журналі ЄС.