Кандидати Партії регіонів виграли вибори на Донеччині

У Донецькій області 30 листопада кандидати від Партії регіонів виграли місцеві вибори в 5 із 6 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласного відділення Партії регіонів, в 6 населених пунктах області проводилися позачергові вибори сільських і селищних голів. У 5 з них Партія регіонів виставила своїх кандидатів, які здобули перемогу.

Зокрема, кандидати від ПР перемогли на виборах голови Новодонецької селищної ради Добропільської міськради; Цукуринської селищної ради Селідовської міськради; Солнцевської сільської ради Старобешевського району; Верхньоторецької селищної ради Ясиноватського району і Соловйовської сільської ради Ясиноватського району.

Ще в одній сільраді – Розовській Новоазовського району – перемогу здобув безпартійний кандидат, уточнили в прес-службі облвіділення Партії регіонів.