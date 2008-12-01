Томенко: Ющенка переконали, що йому краще бути не Президентом
Конституція забороняє поєднувати
Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО наголошує, що Конституція України забороняє об’єднувати посади Президента країни та лідера партії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам, коментуючи обрання Президента України Віктора ЮЩЕНКА головою політичної партії “Народний Союз Наша Україна”.
«Віктора ЮЩЕНКА переконали, що йому ефективніше бути не Президентом, а лідером партії», - зазначив М.ТОМЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, 29 листопада Президента України В.ЮЩЕНКА одностайно обрано головою партії «Народний Союз Наша Україна». До цього В.ЮЩЕНКО був почесним головою «Нашої України».
Прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА 29 листопада наголосила, що рішення з`їзду “Народного Союзу Наша Україна» є визнанням Президента України В.ЮЩЕНКА політичним лідером цієї партії.
За її словами, очікується, що у зв`язку із цим рішенням будуть внесені зміни до статуту партії на другому етапі з`їзду цієї політичної сили, де мають бути сформовані керівні органи НСНУ. І.ВАННИКОВА також наголосила, що рішення з`їзду щодо змін у складі керівних органів партії потребує реєстрації у Міністерстві юстиції України.