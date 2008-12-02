Депутат: робота парламенту почалася з шантажу з боку Плюща

Представники ряду політичних сил, що входять до складу фракції «Наша Україна-Народна самооборона», вчора на консультаціях прийняли рішення не підтримувати кандидатуру Івана ПЛЮЩА на посаду голови Верховної Ради, що була висунута напередодні на зустрічі із Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Громадянського руху «Народна самооборона» з посиланням на інформацію народного депутата від «НС» Олега НОВИКОВА.

«Народні депутати від «Народної самооборони”, Руху ТАРАСЮКА, Партії захисників вітчизни та Європейської партії України прийняли одноголосне рішення не підтримувати кандидатуру Івана ПЛЮЩА на посаду спікера парламенту», - заявив О.НОВИКОВ.

Політик зазначив, що ця кандидатура є “досить суперечливою”, нагадавши, що ще при створенні демократичної коаліції у парламенті 2007 року І.ПЛЮЩ відмовився підписувати коаліційну угоду.

«Оскільки вже тоді робота парламенту почалася із шантажу з боку цього народного депутата, то не варто обирати таку людину на посаду глави парламенту», - наголосив О.НОВИКОВ.

Парламентарій додав, що під час консультацій було прийнято рішення повернутися до обговорення кандидатури В’ячеслава КИРИЛЕНКА, якого підтримала більшість присутніх на зустрічі із Президентом представників фракції НУ-НС, або ж запропонувати іншу кандидатуру із політиків у складі фракції, яка стане компромісною.

«Такі люди є, і прізвище одного із них називалося на переговорах із Президентом. Проте ЮЩЕНКО цю кандидатуру не поставив на голосування, обмежившись лише кандидатурою ПЛЮЩА», - зазначив О.НОВИКОВ.

"Народна самооборона" під час перерви в роботі парламенту у повному депутатському складі проведе консультації з питання висунення власної кандидатури від групи «НС» на посаду спікера», - повідомив політик.