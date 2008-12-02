БЮТ наполягає на створенні коаліції

Фракція БЮТ не підтримуватиме кандидатуру представника фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Івана ПЛЮЩА на посаду голови Верховної Ради України. Про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив перший заступник голови фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами А.КОЖЕМ’ЯКІНА, відповідне рішення було ухвалено вчора на засіданні фракції. Він пояснив таку позицію БЮТ тим, що спочатку в парламенті має бути сформована коаліція, яка і буде обирати спікера. «Спочатку - коаліція, а потім - спікер, який зможе керувати парламентом», - сказав він.

А.КОЖЕМ’ЯКІН також наголосив, що фракція БЮТ відкрита до переговорів з усіма фракціями ВР, включаючи фракцію Партії регіонів, щодо формування коаліції. «Мова йде не про парламентську більшість, а саме про коаліцію», - сказав народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня фракція «Наша Україна - Народна самооборона» заявила, що проведе консультації з іншими політичними силами щодо підтримки кандидатури І.ПЛЮЩА на посаду голови Верховної Ради. Про це повідомив журналістам член фракції НУ-НС Роман ЗВАРИЧ після зустрічі фракції з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Р.ЗВАРИЧ заявив, що фракція підтримуватиме на посаду спікера виключно кандидатуру І.ПЛЮЩА. «Жодну іншу кандидатуру ми підтримувати не будемо, і за нечлена нашої фракції ми не віддамо жодного голосу», - сказав Р.ЗВАРИЧ.