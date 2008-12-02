Ющенко увів нову посаду для поліпшення відносин з Росією

Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив Надзвичайного і Повноважного Посла України в РФ Костянтина ГРИЩЕНКА Спеціальним представником України з розвитку відносин з Російською Федерацією.

Про це журналістам на брифінгу в Секретаріаті Президента повідомила секретар РНБО Раїса БОГАТИРЬОВА, посилаючись на відповідний указ Президента.

Коментуючи цей указ сам К.ГРИЩЕНКО на цьому ж брифінгу зазначив, що на сьогоднішній день не все гаразд в українсько-російських відносинах, і насамперед «не все в порядку в тональності наших відносин».

Разом з тим, за словами посла, якщо особливо в умовах кризи Україна і Росія будуть разом вживати необхідних заходів, то це дасть змогу обом країнам вийти з неї з найменшими втратами.

К.ГРИЩЕНКО додав, що обом країнам доведеться багато попрацювати над ефективністю новоствореної українсько-російської міжвідомчої групи. Окремо він зазначив, що українські державні органи мають виступати з єдиною лінією, таким чином, щоб «ми працювали на вирішення, а не на загострення» усіх питань.