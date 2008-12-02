Ющенко створив стратегічну групу, бо МЗС нездатний домовитись з Москвою?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО створив Міжвідомчу стратегічну групу з українсько-російських відносин через нездатність Міністерства закордонних справ України домовитись з Москвою.

Про це УНІАН повідомило джерело в українських дипломатичних колах.

За словами співрозмовника агентства, останнім часом відносини між дипломатичними відомствами України та Росії перетворилися на війну заяв та коментарів, дипломати більше спілкувалися через медіа, ніж безпосередньо за столом переговорів. Це створювало зайву напругу в і без того досить непростих двосторонніх відносинах.

«Більше того, конфронтаційна тональність, яку обрав український МЗС у спілкуванні з Москвою, почала створювати Києву проблеми і у спілкуванні з європейськими та американськими партнерами, які зараз зацікавлені в розрядці ситуації на пострадянському просторі. Розуміючи це, В.ЮЩЕНКО вирішив довірити розробку та координацію політики на російському напрямі тим дипломатам і посадовцям, які здатні відстоювати національні інтереси рішуче, але спокійно і без зайвого шуму”, - повідомив співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 грудня В.ЮЩЕНКО створив Міжвідомчу стратегічну групу з українсько-російських відносин.

Міжвідомчу стратегічну групу створено з метою забезпечення проведення ефективної єдиної державної політики у сфері українсько-російських відносин, ураховуючи значення цих відносин для забезпечення національної безпеки України.

Президент постановив затвердити персональний склад цієї групи, до якого, зокрема, увійшли: секретар Ради національної безпеки і оборони, секретар Української частини Українсько-Російської міждержавної комісії, керівник Міжвідомчої стратегічної групи Раїса БОГАТИРЬОВА, міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Російській Федерації, перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Костянтин ГРИЩЕНКО, голова правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА, міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ, заступник міністра закордонних справ Юрій КОСТЕНКО, перший заступник голови Служби безпеки, керівник Антитерористичного центру при Службі безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, міністр промислової політики Володимир НОВИЦЬКИЙ, міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК.

Згідно з указом, Міжвідомча стратегічна група з українсько-російських відносин має розробити та подати у місячний строк проекти Основних засад стратегії вирішення актуальних питань українсько-російських відносин та Генеральних директив делегаціям України на переговори з Російською Федерацією.

Крім того, вона має забезпечувати підготовку на постійній основі пропозицій щодо заходів з нормалізації та дальшого конструктивного розвитку українсько-російських відносин.

Керівникові Міжвідомчої стратегічної групи з українсько-російських відносин мають підготувати та подати у двотижневий строк проект Положення про Міжвідомчу стратегічну групу з українсько-російських відносин.