У Києві конфісковані ялинки згодують звірам

Конфісковані у браконьєрів напередодні Нового року ялинки передадуть до столичного зоопарку для потреб тварин.

Про це повідомляє прес-служба Київського зоопарку.

Керівництво парку також вирішило організувати та провести конкурс серед школярів столиці на найкрасивіше оформлення новорічної ялинки.

Передбачається, що бажаючі взяти участь у конкурсі діти мають зробити іграшки своїми руками, прийти командою (класом) до Київського зоопарку та прикрасити одну із ялинок, які буде встановлено на центральній алеї.

Перевага надається іграшкам, що виготовлені з вторинної сировини.

Команди (класи), що прикрасили ялинки найкраще та найоригінальніше зоопарк відзначить дипломами та подарунками.

Конкурс триватиме з 15 грудня 2008 р. по 08 січня 2009 р. Нагородження переможців конкурсу відбудеться 16 січня.