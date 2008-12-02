Ющенко думає, що Плющ - це маленький тест для ВР

«Якщо немає можливості сформувати коаліцію в парламенті - тоді читаємо Конституцію, яка дає відповіді на всі кризи. Найголовніше, щоб ми рухалися за законом», - сказав Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні в інтерв`ю журналістам після відвідання ВАТ «Луцький автомобільний завод».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, на думку глави держави, проблема, що сьогодні існує у Верховній Раді України, - пошук компромісу в умовах, «коли вже сформований уряд, роздані портфелі, розподілені парламентські комітети». «Знайти поле порозуміння у такому середовищі дуже важко», - зазначив глава держави. Він побажав українському парламенту все ж таки знайти порозуміння. Водночас Президент підкреслив, що воно вже не відбудеться на грунті розподілу посад. Політикам треба говорити про «ідеали, цілі, які можуть сприйняти і одна, і друга політичні сторони», підкреслив натомість В.ЮЩЕНКО.

Глава держави наголосив, що Україні необхідно мати працюючий парламент, адже нині перед ним стоїть завдання щодо прийняття Держбюджету на 2009 рік. «Вибори спікера - це маленький тест парламенту», - сказав В.ЮЩЕНКО.