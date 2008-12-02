Кріль заявляє, що Тимошенко пропише в угоді з ПР пожиттєве прем’єрство

Лідер партії “Єдиний центр” Ігор КРІЛЬ вважає, що коаліція Блоку Юлії Тимошенко з Партією регіонів не здатна буде захищати інтереси українського народу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, так І.КРІЛЬ прокоментував заяви представників БЮТ про готовність створити коаліцію з Партією регіонів.

І.КРІЛЬ заявив, що БЮТ пропише в коаліційній угоді такі позиції, як “пожиттєве прем’єрство для Ю.ТИМОШЕНКО, збереження тіньового ринку землі, максимальне підвищення ввізного мита на автомобілі для її оточення”. Натомість партнерам, за словами І.КРІЛЯ, БЮТ запропонує “більш символічні речі – такі, як обрання Президента в парламенті, впровадження другої державної мови, контроль над паливно-енергетичним комплексом”.

«Єдиний, кого не буде в цій угоді, – це український народ”, – вважає лідер “ЄЦ”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні народний депутат Валерій ПИСАРЕНКО (БЮТ) заявив, що фракція Блоку Юлії Тимошенко готова до створення коаліції з фракцією Партії регіонів. Він сказав, що на сьогодні для БЮТ важливо сформувати у Верховній Раді коаліцію у складі як мінімум 300 народних депутатів. «Це ні для кого не секрет, що БЮТ пропонує і Партії регіонів, й іншим політичним силам зробити одну єдину коаліцію. Не є злочином те, що в період кризи ми намагаємося залучити всі політичні сили до єднання», - сказав він і додав, що БЮТ «готовий до коаліції, в тому числі з Партією регіонів».

У свою чергу лідер парламентської фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО заявив, що його фракція готова до створення коаліції лише за умови, якщо прем’єр-міністром України залишиться Юлія ТИМОШЕНКО.