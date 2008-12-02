Юрій Стець: Народна самооборона - за Литвина

"Ми не підтримуємо кандидатуру Івана Плюща, оскільки розуміємо, що надалі вона не знайде підтримки", - заявив народний депутат від групи «Народна Самооборона» Юрій Стець.

За його словами, «Народна Самооборона» запропонувала фракції БЮТ, частині НУ-НС і Блоку Литвина протягом доби визначитися і створити більшість, оскільки тільки така більшість може забезпечити стабільну роботу Верховної Ради.

«Це може бути парламентська коаліція або просто парламентська більшість», - повідомив Ю.Стець. «Після цього нехай народ з вуст лідерів цих партій дізнається, чому не було створено більшості, і через чию позицію», - додав він.

За його словами, «Народна Самооборона» в данній парламентській більшості може бути об`єднуючою силою для того, щоб був мир і спокій у роботі парламенту.

Парламентарій також повідомив, що «Народна Самооборона» визначилася в тому, що підтримуватиме кандидатуру Володимира Литвина на пост спікера парламенту.

Депутатська група у Верховній Раді “Народна самооборона” офіційно звернулася до лідерів парламентських фракцій БЮТ Івана КИРИЛЕНКА, “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеслава КИРИЛЕНКА та блоку свого імені Володимира ЛИТВИНА з проханням розглянути можливість створення демократичної парламентської більшості та підтримати кандидатуру В.ЛИТВИНА на посаду спікера.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві групи народних депутатів від “Народної самооборони”.

”Депутатська група “Народна самооборона” одноголосно у повному складі прийняла рішення не підтримувати кандидатуру Івана ПЛЮЩА на посаду голови Верховної Ради України”, - наголошується у зверненні. Депутати вважають, що “кандидатура І.ПЛЮЩА – це зговір Банкової та Партії регіонів”. “І.ПЛЮЩ – це людина, яка не підписала коаліційну угоду у грудні 2007 року. Це неприйнятна кандидатура, яка не є варіантом виходу із парламентської кризи”, - переконані депутати від “Народної самооборони”.

Водночас вони закликають лідерів фракцій БЮТ, НУ-НС і Блоку Литвина розглянути можливість створення демократичної парламентської більшості та підтримати кандидатуру В.ЛИТВИНА на посаду спікера парламенту.

Депутати просять лідерів фракцій БЮТ, НУ-НС та Блоку Литвина надати публічну відповідь на їхню пропозицію протягом найближчої доби.