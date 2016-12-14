В окупованому Криму оскаржать повернення "скіфського золота" Україні

Музеї окупованого Криму оскаржать рішення окружного суду Амстердама передати колекцію "скіфського золота" Україні.

Про це повідомила юрист колегії адвокатів "Ін'юрколегія" Анастасія Сівіцька, передає РІА Новости. "Рішення передати Україні набуває чинності після розгляду справи в суді апеляційної інстанції. Апеляція буде подана", — розповіла адвокат, що захищає інтереси музеїв анексованого Криму у цьому процесі. Читайте такожОкупаційна влада Криму заявила, що арешт скіфського золота українським судом не має ніякого значенняЯк повідомляв УНІАН, окружний суд Амстердама постановив, що колекція «скіфського золота» кримських музеїв, яка виставлялася в музеї Алларда Пірсона, повинна бути повернена Україні, а не в окупований Росією Крим.

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